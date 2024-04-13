«Байер» и два клуба АПЛ нацелились на бывшего полузащитника «Барселоны»

Леверкузенский «Байер» и два клуба из Английской премьер-лиги готовы поспорить за бывшего полузащитника каталонской «Барселоны». Как сообщает немецкое издание Bild, речь идёт о Франсишку Тринкане, который выступает за лиссабонский «Спортинг».

24-летний португалец в нынешнем розыгрыше чемпионата отметился 8 голами и 4 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.

Контракт Тринкана со «Спортингом» рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что половина суммы от последующей продажи Франсишку достанется каталонской «Барселоне». Прошлым летом «сине-гранатовые» продали игрока «Спортингу» за 7 миллионов евро.