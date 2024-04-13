Без Роналду и Месси: названы 10 самых дорогих футболистов от 30 лет

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих футболистов в возрасте от 30 лет. Первое место уверенно занимает центрфорвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. 30-летний игрок оценен в 110 миллионов евро.

На второй позиции расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Рыночная стоимость 31-летнего египтянина составляет 65 миллионов. Топ-3 замкнул полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Ценник 32-летнего бельгийца – 60 миллионов евро.

Далее в рейтинге расположились следующие футболисты: Сон Хынмин («Тоттенхэм», 50 млн), Неймар («Аль-Хиляль», 45 млн), Хакан Чалханоглу («Интер»), Эдерсон («Манчестер Сити») – оба по 40 миллионов, Фабиньо («Аль-Иттихад») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – по 35 млн и Алиссон («Ливерпуль», 32 млн).