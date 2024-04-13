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Сон: «Мне было очень грустно, когда Кейн ушёл»

13 Апреля 2024 • 10:33 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
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Через 3 ч. 4 мин.

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался об игре со своим бывшим партнёром Гарри Кейном, который с прошлого лета выступает за мюнхенскую «Баварию».

«Мы выступали вместе почти 10 лет. У нас была особенная связь. Для меня было огромной честью играть рядом с Гарри. Для меня он один из лучших в мире. Мне было очень грустно, когда Кейн ушёл. Тем не менее, для него это был хороший ход. Сейчас Гарри в «Баварии», забивает более 30 голов, и я надеюсь, что он сможет забить ещё больше», – цитирует Сона TNT Sports.

Кейн является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыше чемпионата Германии. На его счету 32 гола и 7 ассистов в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Сон Хын Мин ещё теги

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