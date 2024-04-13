Полузащитник «Баварии» находится на радаре у «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» положил глаз на опорного полузащитника мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание The Athletic, на радаре у «горожан» находится Йозуа Киммих, у которого летом 2025 года истекает контракт с немецкой командой.

Ранее сообщалось, что хавбек всерьёз сомневается в своём будущем на «Альянц Арене», но ситуация может измениться в том случае, если новый тренер «Баварии» поговорит с Йозуа и убедит его остаться.

На данный момент есть солидная вероятность того, что летом Киммих покинет «Баварию», ведь клуб не хочет бесплатно терять полузащитника летом 2025 года. Йозуа также был связан с лондонским «Арсеналом» и каталонской «Барселоной».