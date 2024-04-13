«Тоттенхэм» хочет усилиться защитником «Байера»

Защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сообщениям журналистов FourFourTwo, в подписании 22-летнего игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта защитника с леверкузенским клубом истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Инкапье провел 21 встречу за «Байер», записав на свой счет гол и результативную передачу. Вместе с «фармацевтами» эквадорец находится в шаге от триумфа в чемпионате Германии.