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«Тоттенхэм» хочет усилиться защитником «Байера»

13 Апреля 2024 • 10:08 Комментировать

Защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сообщениям журналистов FourFourTwo, в подписании 22-летнего игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта защитника с леверкузенским клубом истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Инкапье провел 21 встречу за «Байер», записав на свой счет гол и результативную передачу. Вместе с «фармацевтами» эквадорец находится в шаге от триумфа в чемпионате Германии.

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