Гвардиола сообщил о возвращении важного игрока «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о бразильском голкипере команды Эдерсоне. В последних двух играх бразилец не принимал участия из-за повреждения.

«Эдерсон наш первый номер. Он готов выйти на поле в ответном матче с мадридским «Реалом». Также он сыграет во встрече с «Лутоном» на этих выходных», - передает слова испанского специалиста BBC.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний вратарь провел 27 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В девяти встречах Эдерсон сохранил свои владения на замке. Он выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.