Жоржиньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо не против летом вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Наполи». Как сообщает Tuttosport, хавбек предложил свои услуги туринскому «Ювентусу».

Напомним, в конце сезона Жоржиньо с большой долей вероятности станет свободным агентом, ведь «Арсенал» пока не планирует продлевать истекающий контракт опытного футболиста.

«Ювентус» несколько лет следил за Жоржиньо, но трансфер полузащитника в Турин так и не состоялся. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний итальянец записал на свой актив две результативные передачи.