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Жоржиньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

13 Апреля 2024 • 09:51 Комментировать
Торино
...
Ювентус
1 3.90 X 3.05 2 2.20
Через 8 ч. 51 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо не против летом вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Наполи». Как сообщает Tuttosport, хавбек предложил свои услуги туринскому «Ювентусу».

Напомним, в конце сезона Жоржиньо с большой долей вероятности станет свободным агентом, ведь «Арсенал» пока не планирует продлевать истекающий контракт опытного футболиста.

«Ювентус» несколько лет следил за Жоржиньо, но трансфер полузащитника в Турин так и не состоялся. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний итальянец записал на свой актив две результативные передачи.

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