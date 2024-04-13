«Челси» недоволен Мудриком и уже нашёл ему замену

В лондонском «Челси» недовольным уровнем игры украинского полузащитника Михаила Мудрика. Если футболист не сделает существенный рывок, то может быть выставлен на продажу грядущим летом.

Тренерский штаб команды во главе с Маурисио Почеттино считает, что прогресс украинца серьезно замедлился. Клуб может расстаться с Мудриком, пригласив на его место лидера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

В нынешнем сезоне Михаил провел 33 поединка за «пенсионеров», в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2031 года.