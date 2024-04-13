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«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в «Интер» - названо имя

13 Апреля 2024 • 08:12 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. По информации La Gazzetta dello Sport, в переходе игрока заинтересован миланский «Интер».

Манкунианцы готовы отпустить игрока на определенных финансовых условиях. Английский гранд хочет получить за Уан-Биссаку 15 миллионов евро. «Нерадзурри» рассматривают Аарона в качестве альтернативы нидерландцу Дензелу Дюмфрису, который может покинуть клуб грядущим летом.

В текущем сезоне Уан-Биссака принял участие в 21 поединке во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.

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