«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в «Интер» - названо имя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. По информации La Gazzetta dello Sport, в переходе игрока заинтересован миланский «Интер».

Манкунианцы готовы отпустить игрока на определенных финансовых условиях. Английский гранд хочет получить за Уан-Биссаку 15 миллионов евро. «Нерадзурри» рассматривают Аарона в качестве альтернативы нидерландцу Дензелу Дюмфрису, который может покинуть клуб грядущим летом.

В текущем сезоне Уан-Биссака принял участие в 21 поединке во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.