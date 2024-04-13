«Манчестер Юнайтед» назвал точную стоимость Гринвуда - игрока хотят купить два топ-клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено расстаться с нападающим Мэйсоном Гринвудом, ныне выступающим на правах аренды за «Хетафе».

По информации ESPN, интерес к футболисту проявляют туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Английский гранд готов продать игрока, если за него заплатят 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро). Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Гринвуд провел 28 поединков во всех турнирах, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами. Арендное соглашение нападающего с испанским клубом истекает в конце июня.