У «Манчестер Юнайтед» большие проблемы перед матчем с «Борнмутом»

В рамках 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Борнмутом». Команда Эрика тен Хага испытывает серьезные проблемы с линией обороны перед этой встречей.

В составе «красных дьяволов» осталось лишь два здоровых центральных защитника. Этой парой являются Гарри Магуайр и Вилли Камбвала. Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Лисандро Мартинес и Виктор Линделоф находятся в лазарете из-за травм.

Матч в Борнмуте состоится сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице.