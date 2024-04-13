Малуда назвал клуб АПЛ, в котором хочет видеть Мбаппе

Экс-форвард лондонского «Челси» Флоран Малуда поделился мыслями о дальнейшей карьере звездного соотечественника Килиана Мбаппе.
«Я хотел убедить Килиана перейти в АПЛ. Это самый сильный чемпионат. Если же он кажется в «Реале», то это будет исполнением его мечты. Что будет после карьеры в Мадриде? Думаю, следующим шагом должна стать как раз АПЛ. Надеюсь, что к тому времени «Челси» решит свои проблемы и сможет пригласить Мбаппе. Килиан сделает чемпионат Англии еще сильнее», - передает слова Малуда Gambling Zone.
Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он подпишет контракт на пять лет.
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