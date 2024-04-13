Артета прокомментировал игру рукой Магальянса в матче против «Баварии»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об инциденте, вызвавшем возмущение у «Баварии».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между командами, прошедшем во вторник, защитник «канониров» Габриэль Магальянс взял мяч в руки в собственной штрафной, когда тот уже находился в игре. После завершения встречи наставник мюнхенцев Томас Тухель заявил, что арбитр допустил грубую ошибку, не назначив пенальти.

«Я был наслышан об истории с Габриэлем, особенно после такой реакции от «Баварии». Судьи обратились к закону, а закон гласит, что нужно руководствоваться здравым смыслом и определять, извлекает ли игрок выгоду из подобной ситуации, если это не даёт ему никаких преимуществ», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Артеты.