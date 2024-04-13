Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» значительно прибавил в атаке»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс команды в атаке.

«Красные дьяволы» часто поражают ворота соперников в последних матчах, но также довольно много пропускают. В апреле манкунианцы сыграли в результативную ничью с «Ливерпулем» (2:2) и уступили «Челси» (3:4).

«В первой половине сезона нам не хватало забитых мячей, но, думаю, после зимы мы значительно прибавили в этом аспекте. Кажется, начиная с января, мы забиваем в каждой игре, а в последнее время нам обычно удаётся забить более одного гола за матч», – цитирует The United Stand нидерландского рулевого.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездную встречу с «Борнмутом» в рамках АПЛ.