Гвардиола рассказал, мог ли де Брёйне выйти на замену в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о состоянии Кевина де Брёйне в день матча против мадридского «Реала».

Бельгиец пожаловался на самочувствие перед матчем в Мадриде – игрок страдал от пищевого отравления. Лидер «горожан» остался на скамейке запасных в первой встрече четвертьфинального противостояния, завершившейся со счётом 3:3.

«Мог ли Кевин выйти в матче с «Реалом»? Возможно, на последних минутах. Но я видел его лицо перед началом игры, в перерыве – оно мне не понравилось. Я предпочёл не тратить его силы, у нас и так очень плотный график», – поведал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем Премьер-лиги против «Лутон Таун», который состоится в субботу.