Тен Хаг: «Я не знаю, будет ли Марсьяль доступен в этом сезоне»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии нападающего Антони Марсьяля.

Француз продолжает восстановление после травмы, из-за которой не появлялся на поле с 9 декабря прошлого года.

«Марсьяль не выходит на поле, и я не знаю, будет ли он доступен до конца этого сезона. Он всё ещё находится под наблюдением медицинского персонала», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.

Контракт Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне. В текущей кампании 28-летний форвард отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, приняв участие в 19 матчах.