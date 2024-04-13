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Тен Хаг: «Я не знаю, будет ли Марсьяль доступен в этом сезоне»

13 Апреля 2024 • 03:06 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
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Через 15 ч. 21 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии нападающего Антони Марсьяля.

Француз продолжает восстановление после травмы, из-за которой не появлялся на поле с 9 декабря прошлого года.

«Марсьяль не выходит на поле, и я не знаю, будет ли он доступен до конца этого сезона. Он всё ещё находится под наблюдением медицинского персонала», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага. 

Контракт Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне. В текущей кампании 28-летний форвард отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, приняв участие в 19 матчах.

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