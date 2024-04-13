Доку: «Ливерпуль» и «Арсенал» – топ-команды, но мы сосредоточены на себе»

Футболист «Манчестер Сити» Жереми Доку поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

После 31 тура «горожане» занимают третью строчку, на один балл отставая от «Арсенала» и «Ливерпуля», делящих между собой лидерство.

«Мы хотим выиграть всё, хотим побеждать в каждой игре. Посмотрим, чего мы в итоге добьёмся. У нашей команды высочайшие стандарты. Чемпионская гонка в нынешнем розыгрыше АПЛ выглядит очень захватывающе.

«Ливерпуль» и «Арсенал» – топ-команды, и реальность такова, что сейчас мы занимаем третье место, уступая им одно очко. Мы должны сосредоточиться на самих себе и каждом отдельном матче», – передаёт City Zone комментарии Доку.