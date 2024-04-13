Постекоглу: «Сон будет признан одним из величайших игроков в истории Премьер-лиги»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу уверен, что Сон Хын Мин удостоится максимального признания в будущем.

Южнокорейский футболист представляет «шпор» с 2015 года. На его счету 160 забитых мячей в 401 матче за лондонский коллектив во всех турнирах.

«Он суперзвезда, приятель, я считаю его игроком мирового класса. Он уезжал на Кубок Азии в другой конец света, чтобы представлять свою национальную команду, и он проявлял себя там отлично, при этом продолжил показывать выдающиеся результаты и в «Тоттенхэме».

Я не вижу, чтобы его физические возможности шли на спад – он может и в дальнейшем добиваться прежних высот. Послушайте, я не сомневаюсь, что Сон войдёт в историю как один из величайших игроков АПЛ, когда завершит карьеру», – заявил Постекоглу в преддверии матча против «Ньюкасла», который состоится в субботу.