Доку рассказал о требованиях Гвардиолы

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о том, чего от него требует главный тренер Хосеп Гвардиола.

21-летний футболист, подписанный «горожанами» в августе прошлого года, часто выходит в стартовом составе команды в нынешнем сезоне, несмотря на серьёзную конкуренцию в линии атаки.

«Тренер хочет, чтобы я просто был самим собой. Он обучает меня тактически, подсказывает, что нужно делать в конкретном матче, но больше всего он хочет, чтобы я был собой, находился в оптимальной форме и демонстрировал свои лучшие качества – дриблинг и умение обходить защитников», – приводит City Xtra слова бельгийца.