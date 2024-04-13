Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» совершает отличные трансферы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что при нём клуб проделывает успешную работу на трансферном рынке.

Отвечая на вопрос о трансферных планах, нидерландский специалист привёл в пример игроков, которые были подписаны с момента его назначения летом 2022 года.

«У нас есть трансферные планы, включающие в себя подписание качественных игроков. Как вы видите, подписанные клубом игроки отлично проявляют себя: Андре Онана справляется очень здорово, также все видят огромный талант и потенциал Расмуса Хёйлунна, Лисандро Мартинесом тоже все были довольны. Есть и другие примеры», – рассказал тен Хаг в интервью в преддверии матча Премьер-лиги против «Борнмута».