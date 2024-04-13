Кудус: «В детстве я поддерживал «Барселону» из-за Месси»

Футболист «Вест Хэма» Мохаммед Кудус признался, что в детстве симпатизировал «Барселоне».

23-летний атакующий полузащитник находится на радарах у множества европейских топ-клубов. По словам самого ганца, в прошлом среди всех грандов он отдавал предпочтение «Барселоне», в которой тогда блистал Лионель Месси.

«В детстве мне нравилось наблюдать за «Барселоной». Чем меня привлекала эта команда? Причина проста – Лео Месси», – цитирует Barca Universal звезду «молотобойцев».

Мохаммед Кудус был куплен «Вест Хэмом» у «Аякса» прошлым летом за 43 млн евро. На счету игрока 16 забитых мячей и пять результативных передач в 41 матче текущего сезона.