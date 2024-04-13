Постекоглу – о неудачах «Ньюкасла»: «Это поучительная история»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о трудностях «Ньюкасла» в текущем сезоне.

«Сороки» добились попадания в Лигу чемпионов по итогам прошлой кампании, финишировав на четвёртой позиции в Премьер-лиге. Команда Эдди Хау не преуспела в самом престижном еврокубке, вылетев по итогам групповой стадии, а также не слишком успешно выступает в АПЛ-2023/24 – лишь восьмое место после 31-го тура.

«Это поучительная история. «Ньюкаслу» действительно пришлось нелегко. Прогресс в прошлом сезоне был фантастическим, и наградой за это стало попадание в Лигу чемпионов, но в этом году для команды всё складывается тяжело», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Постекоглу.

В субботу «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках Премьер-лиги.