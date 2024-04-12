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Защитник «Ювентуса» стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» слухи

12 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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Через 18 ч. 21 мин.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к центральному защитнику «Ювентуса» Глейсону Бремеру стремительно растёт.

«Красные дьяволы» всерьёз нацелились на бразильца, интерес к которому также приписывался другим представителям Английской премьер-лиги. По сообщениям журналиста Руди Галетти, уже скоро «Манчестер Юнайтед» может сделать конкретный предложение по 27-летнему игроку. В «Ювентусе» хотели бы сохранить центрбека, но рассмотрят возможность продажи, если покупатели будут готовы заплатить порядка 70 млн евро.

Контракт Глейсона Бремера с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне футболист провёл 32 матча за «старую синьору», отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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