Интерес «Манчестер Юнайтед» к центральному защитнику «Ювентуса» Глейсону Бремеру стремительно растёт.

«Красные дьяволы» всерьёз нацелились на бразильца, интерес к которому также приписывался другим представителям Английской премьер-лиги. По сообщениям журналиста Руди Галетти, уже скоро «Манчестер Юнайтед» может сделать конкретный предложение по 27-летнему игроку. В «Ювентусе» хотели бы сохранить центрбека, но рассмотрят возможность продажи, если покупатели будут готовы заплатить порядка 70 млн евро.

Контракт Глейсона Бремера с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне футболист провёл 32 матча за «старую синьору», отметившись двумя забитыми мячами.