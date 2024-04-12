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Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пакета в «Манчестер Сити»

12 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.10 X 12.00 2 24.00
Через 16 ч. 20 мин.

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета – одна из трансферных целей «Манчестер Сити».

В контракте бразильца прописана опция отступных в размере 85 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн евро). По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» по-прежнему считает Пакета одной из главных целей, но решение по 26-летнему игроку ещё не принято. Сам атакующий хавбек заинтересован в переходе ещё с лета прошлого года, когда начались первые переговоры.

Лукас Пакета стал автором восьми забитых мячей и семи результативных передач в 37 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах текущей кампании.

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