Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пакета в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета – одна из трансферных целей «Манчестер Сити».

В контракте бразильца прописана опция отступных в размере 85 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн евро). По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» по-прежнему считает Пакета одной из главных целей, но решение по 26-летнему игроку ещё не принято. Сам атакующий хавбек заинтересован в переходе ещё с лета прошлого года, когда начались первые переговоры.

Лукас Пакета стал автором восьми забитых мячей и семи результативных передач в 37 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах текущей кампании.