«Барселона» не сможет позволить себе Луиса Диаса

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас интересен «Барселоне», но трансфер почти исключён.

Каталонский клуб назывался в числе основных претендентов на колумбийца, который, по слухам, может покинуть «Ливерпуль» уже грядущим летом. Как информирует журналист Пипе Сьерра, «Барселона» не первый год заинтересована в подписании Диаса, но не сможет позволить себе игрока в обозримом будущем, поскольку сделка повлекла бы за собой серьёзные финансовые риски.

Стоимость Луиса Диаса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро. Недавно в СМИ сообщили о намерении 27-летнего форварда продлить контракт с «Ливерпулем».