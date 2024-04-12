В «Манчестер Сити» не верят в подписание Мусиалы

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала вряд ли окажется в «Манчестер Сити».

Действующий контракт 21-летнего футболиста истекает уже через два года, поэтому за ситуацией следят другие клубы. Одним из основных претендентов на Мусиалу считается «Манчестер Сити», уже изучивший нюансы возможного подписания. Тем не менее, как информирует The Athletic, представители «горожан» почти уверены, что «Бавария» не продаст восходящую звезду, а в скором времени и вовсе заключит с ним новый контракт.

Трансферная стоимость Джамала Мусиалы оценивается экспертами портала Transfermarkt в 110 млн евро.