«Челси» готов сделать выгодное предложение восходящей звезде «Милана»

Нападающий «Милана» Франческо Камарда может в скором времени сменить клуб.

В ноябре форвард установил рекорд Серии А, дебютировав в 15-летнем возрасте. В «Милане» высоко оценивают талант итальянца, однако согласовать с ним профессиональный контракт не удаётся. По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, руководство «россонери» не теряет надежды на успех в переговорах с представителями Камарды, однако «Челси», претендующий на вундеркинда, настроен решительно. Лондонский клуб готов сделать футболисту выгодное предложение, чтобы убедить покинуть Италию.

10 марта Франческо Камарда отметил 16-летие. В настоящий момент на счету нападающего два матча за первую команду «Милана».