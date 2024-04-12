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«Челси» готов сделать выгодное предложение восходящей звезде «Милана»

12 Апреля 2024 • 22:49 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
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14.04 16:00

Нападающий «Милана» Франческо Камарда может в скором времени сменить клуб.

В ноябре форвард установил рекорд Серии А, дебютировав в 15-летнем возрасте. В «Милане» высоко оценивают талант итальянца, однако согласовать с ним профессиональный контракт не удаётся. По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, руководство «россонери» не теряет надежды на успех в переговорах с представителями Камарды, однако «Челси», претендующий на вундеркинда, настроен решительно. Лондонский клуб готов сделать футболисту выгодное предложение, чтобы убедить покинуть Италию.

10 марта Франческо Камарда отметил 16-летие. В настоящий момент на счету нападающего два матча за первую команду «Милана».

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Милан Челси трансферы футбола - лето 2024 Франческо Камарда ещё теги

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