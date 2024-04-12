Почеттино: «Надеюсь, что Мадуэке сможет стать важным игроком для «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вингере команды Нони Мадуэке.
— Когда клуб подписал контракт с Коулом Палмером, Нони уже был здесь. Сейчас главное – найти ту динамику, при которой они смогут играть вместе, найти баланс. Я надеюсь, что Нони сможет расти и стать важным игроком для «Челси», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 22-летний Мадуэке принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.
По итогам 30 сыгранных матчей «Челси» занимает девятое место в АПЛ, имея в активе 44 очка.
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