Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Надеюсь, что Мадуэке сможет стать важным игроком для «Челси»

12 Апреля 2024 • 21:27 Комментировать
Челси
...
Эвертон
15.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вингере команды Нони Мадуэке.

— Когда клуб подписал контракт с Коулом Палмером, Нони уже был здесь. Сейчас главное – найти ту динамику, при которой они смогут играть вместе, найти баланс. Я надеюсь, что Нони сможет расти и стать важным игроком для «Челси», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 22-летний Мадуэке принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам 30 сыгранных матчей «Челси» занимает девятое место в АПЛ, имея в активе 44 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Нони Мадуэке Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Апреля
21:27
Почеттино: «Надеюсь, что Мадуэке сможет стать важным игроком для «Челси»
18:37
Почеттино: «Мы хотим побеждать»
11:05
Мерсон дал прогноз на матч «Челси» – «Эвертон»
11 Апреля
19:09
Стало известно, хочет ли Мудрик покинуть «Челси»
10:25
Тони будет доступен на рынке за 47 миллионов евро, два лондонских клуба проявляют интерес
10 Апреля
12:55
Энцо Фернандес: «Я стараюсь вернуть ту версию себя, которая была на чемпионате мира»
11:21
«Челси» летом может продать 11 игроков 1
09 Апреля
09:59
Мерсон: «Думаю, «Челси» не хочет выступать в Лиге конференций»
08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
10:16
Лебёф раскритиковал Почеттино за действия в матче с «Шеффилд Юнайтед»
04:07
«Эвертон» установил новый ценник на Амаду Онана, который интересен «Барселоне»
03:35
«Челси» претендует на капитана «Вулверхэмптона»
07 Апреля
21:32
Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Вайсфельд ответил на вопрос о длительном отдыхе «Локомотива» перед финалом «Автомобилист» растерялся в начале матча с «Металлургом»: Экс-главный тренер сборной России – о четвертой игре полуфинала Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.95 2.37
Видео
13.04.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лутон Таун Лутон Таун
1.07 11.00 21.00
Видео
13.04.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.20 7.40
Видео
13.04.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.26 3.45 2.95
Видео
13.04.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Брайтон Брайтон
3.55 3.85 1.89
Видео
13.04.24 в 19:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.85 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
21:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Надеюсь, что Мадуэке сможет стать важным игроком для «Челси»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Моя работа – не самая лёгкая в мире, но и не самая сложная»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Почеттино раскрыл проблему «Челси»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы будем знать результаты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но мы обязаны выигрывать»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Мойес назвал цель «Вест Хэма»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы хотим побеждать»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о настрое на матч с «Лутон Таун»
18:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Цель Холанна – не «Золотой мяч»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3
18:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хагу напомнили о крупном поражении от «Борнмута» в первом круге
18:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы всегда были довольны Магуайром»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал одну проблему, которая повлияла на результаты «Манчестер Юнайтед»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о давлении в гонке за титул АПЛ
17:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Рэшфорда и Мактоминая
17:46 · Англия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Пакета в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем