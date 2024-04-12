Клопп: «Моя работа – не самая лёгкая в мире, но и не самая сложная»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своей работе. По словам немца, он принимает решения по составу, исходя из имеющихся футболистов.

«Я должен делать всё, что могу. Это не давление, а просто ситуация. Моя работа – не самая лёгкая в мире, но и не самая сложная. Когда у тебя есть футболисты, ты должен быть уверен, что сможешь выпустить их на поле», - сказал Клопп журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 14 апреля, - против «Кристал Пэлас» на своём поле. На текущий момент мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.