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Почеттино раскрыл проблему «Челси»

12 Апреля 2024 • 18:51 Комментировать
Челси
...
Эвертон
15.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино указал на проблему своей команды. По словам аргентинца, «Челси» не хватает стабильности.

«Когда мы играем против таких команд, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Ливерпуль», команда показывает хорошее качество. Проблема в том, что мы непостоянны. Когда мы анализируем игры, то видим проявление недостатка зрелости. Но только со временем мы сможем достичь правильного баланса», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в понедельник, 15 апреля, - против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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