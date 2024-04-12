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Артета: «Мы будем знать результаты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но мы обязаны выигрывать»

12 Апреля 2024 • 18:46 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.27 X 6.10 2 10.00
14.04 18:30

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт того, что в ближайшем туре его команда будет играть после конкурентов.

«Мы будем знать результаты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но мы обязаны выигрывать. В этом сезоне мы уже играли позже конкурентов. Для нас важно сосредоточиться на том, что мы можем контролировать.

Это действительно хорошая и самая прекрасная часть сезона. У нас очень напряжённый график, и нам предстоит матч против действительно хорошей команды», - сказал Артета журналистам.

В воскресенье, 14 апреля, «Арсенал» будет играть против «Астон Виллы» на своём поле. На текущий момент «канониры» лидируют в АПЛ, опережая «Ливерпуль» по разности голов, а «Манчестер Сити» - на один балл.

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Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

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