Мойес назвал цель «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес назвал цель своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Цель заключается в том, чтобы попытаться снова пробиться в еврокубки, если получится. Мы провели три блестящих года, и если продлить их до четырёх, это было бы фантастически. Особенно из-за того, что нам будет очень не хватать европейского футбола, если мы туда не попадём», - сказал Мойес на пресс-конференции.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В прошлом году команда Дэвида Мойеса выиграла Лигу конференций, а сейчас она играет в Лиге Европы. В четверг «молотобойцы» проиграли «Байеру» (0:2) в первом четвертьфинале.