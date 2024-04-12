Почеттино: «Мы хотим побеждать»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

— Конечно, мы хотим побеждать. Мы приехали сюда ради долгосрочного проекта, но понятно, что когда ты не выигрываешь, то чувствуешь себя очень разочарованным, — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В копилке «синих» 44 набранных очка после 30 сыгранных матчей.

15 апреля «Челси» примет на своем поле «Эвертон» в рамках 33-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.