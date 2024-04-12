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Гвардиола высказался о настрое на матч с «Лутон Таун»

12 Апреля 2024 • 18:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.10 X 12.00 2 24.00
Через 21 ч. 19 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сложно ли настроиться на игру против «Лутон Таун» между двумя матчами против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы должны быть сосредоточены, Премьер-лига очень важна. Мы уже много месяцев боремся за титул, и мы знаем своё турнирное положение. Нам нельзя терять очки. Мы должны просто делать свою работу», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» и «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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