Гвардиола высказался о настрое на матч с «Лутон Таун»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сложно ли настроиться на игру против «Лутон Таун» между двумя матчами против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы должны быть сосредоточены, Премьер-лига очень важна. Мы уже много месяцев боремся за титул, и мы знаем своё турнирное положение. Нам нельзя терять очки. Мы должны просто делать свою работу», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» и «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт всего лишь на один зачётный балл.