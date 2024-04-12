Гвардиола: «Цель Холанна – не «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что нужно форварду Эрлингу Холанну для завоевания «Золотого мяча».

«Ему нужно играть больше, чтобы учиться на том, что нужно делать. Но его цель – не «Золотой мяч», цель – выигрывать трофеи. И он это делает. Выиграли бы мы пять трофеев в прошлом году без Холанна? Никаких шансов», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу, 13 апреля, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Дальше «горожане» будут готовиться к ответной битве в Лиге чемпионов против «Реала» (первый матч – 3:3).