Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей игре с «Кристал Пэлас» после шокирующего поражения со счётом 0:3 от «Аталанты» в Лиге Европы.

«В плохой игре хорошо то, что в следующий раз ты можешь выступить лучше. Нам нужно сделать это. Мы определённо должны продемонстрировать реакцию. Это ясно на 100%. Я подумаю над этим. К сожалению, это не первый раз в жизни, когда я проигрываю матч. Мы покажем реакцию, я обещаю», - сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» лишь по разности забиты и пропущенных мячей.