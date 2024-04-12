Тен Хагу напомнили о крупном поражении от «Борнмута» в первом круге

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Борнмута» в Английской премьер-лиге. В первом круге «красные дьяволы» проиграли «вишням» на своём поле со счётом 0:3. Накануне новой встречи с южанами рулевому манкунианцев Эрику тен Хагу журналисты напомнили о декабрьском разгроме.

«Тогда игра проходила после очень хорошего выступления против «Челси» (победа «МЮ» 2:1 – прим.). Мы морально не были готовы к игре против «Борнмута». Соперник сражался с нами, и мы проигрывали дуэли.

Завтра всё будет по-другому, но соперник будет играть так же – они настроены сражаться. Нам нужно быть уверенными и поддерживать друг друга, чтобы выигрывать дуэли и хорошо обороняться», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.