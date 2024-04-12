Тен Хаг: «Мы всегда были довольны Магуайром»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал несколько слов о защитнике команды Гарри Магуайре.

«Мы всегда были довольны Магуайром. Он отличный лидер, очень хороший защитник, который комфортно владеет мячом. Сейчас, когда у нас есть проблемы в обороне, ему ещё важнее возглавлять эту линию. Поэтому мы очень рады, что он здесь. Он нужен нам, чтобы добиваться результатов и достигать поставленных целей», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 13 апреля – против «Борнмута» на поле соперника.