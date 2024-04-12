Тен Хаг назвал одну проблему, которая повлияла на результаты «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о кадровых проблемах в оборонительной линии. По словам нидерландца, частые травмы защитников влияют на результаты команды.

«Очень сложно постоянно менять защиту. Каждый, кто хоть немного разбирается в футболе, знает, как это влияет на игру и результаты. Четвёрка защитников всегда является основой для достижения результатов. У нас этого не было.

Мы все равно должны побеждать, мы это знаем, поэтому должны брать на себя ответственность. Но мы также знаем, что эта ситуация имела негативное влияние», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Борнмута» в календарном матче Английской премьер-лиги.