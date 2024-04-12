Артета высказался о давлении в гонке за титул АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о давлении, которое команда испытывает в чемпионской гонке.

«Я думаю, это давление мотивирует. Футболисты очень воодушевлены тем, что мы делаем, и тем, как выступает команда. И они хотят большего.

Мы знаем, какая задача стоит перед нами, и насколько хороши мы должны быть, чтобы побеждать. Мы будем стараться», - сказал Артета журналистам на пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Арсенал» опережает второй «Ливерпуль» по разности голов, а третий «Манчестер Сити» - на одно очко.

В воскресенье, 14 апреля, «Арсенал» сыграет против «Астон Виллы».