Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Рэшфорда и Мактоминая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии полузащитника Скотта Мактоминая и нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Сыграет ли Мактоминай? Я так не думаю. У нас ещё будет тренировка, и Скотт очень хочет сыграть, но я думаю, что это под большим вопросом.

Рэшфорд тренировался вчера. Мы посмотрим, как он восстановился. Сегодня у нас будет тренировка, после которой мы примем итоговое решение», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции в пятницу.

В субботу, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута».