Названо условие трансфера Пакета в «Манчестер Сити»

Прошлым летом полузащитник Лукас Пакета был близок к тому, чтобы сменить «Вест Хэм» на «Манчестер Сити». Сделка сорвалась из-за расследования в отношении игрока о возможном нарушении им правил о ставках.

Как сообщает The Guardian, «Манчестер Сити» может осуществить трансфер Пакета в ближайшее трансферное окно, если до его закрытия Футбольная ассоциация завершит расследование. Отмечается, что футболист отрицает свою вину.

26-летний Пакета хочет принять новый вызов в карьере после двух лет в «Вест Хэме». В контракте бразильца есть опция выкупа за 85 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро).