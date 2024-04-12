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Названо условие трансфера Пакета в «Манчестер Сити»

12 Апреля 2024 • 17:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.10 X 12.00 2 24.00
Через 22 ч. 40 мин.

Прошлым летом полузащитник Лукас Пакета был близок к тому, чтобы сменить «Вест Хэм» на «Манчестер Сити». Сделка сорвалась из-за расследования в отношении игрока о возможном нарушении им правил о ставках.

Как сообщает The Guardian, «Манчестер Сити» может осуществить трансфер Пакета в ближайшее трансферное окно, если до его закрытия Футбольная ассоциация завершит расследование. Отмечается, что футболист отрицает свою вину.

26-летний Пакета хочет принять новый вызов в карьере после двух лет в «Вест Хэме». В контракте бразильца есть опция выкупа за 85 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро).

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