Тен Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу своего будущего на фоне ухода Джона Мерто с поста футбольного директора клуба.

«Уход Джона Мерто не повлияет на мои планы на будущее. Я очень хорошо работаю с новым владельцем, тесно сотрудничая. Это [уход Мерто] не повлияет на мою работу. Условия были идеальными, они и сейчас идеальны», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В субботу, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.