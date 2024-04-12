У «Ливерпуля» есть принципиальное соглашение с новым тренером

Недавно в прессу просочилась информация о том, что «Ливерпуль» договорился с Рубеном Аморимом о летнем приходе на тренерский мостик. Сам португальский специалист эту информацию опроверг и призвал журналистов перестать обсуждать вопрос его будущего.

В то же время Football Insider располагает информацией о том, что принципиальная договорённость между «Ливерпулем» и Аморимом всё-таки существует.

Как известно, по завершению сезона Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля». О своём решении немецкий специалист объявил ещё зимой. Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года.

Аморим уже выбрал трёх новичков для «Ливерпуля»