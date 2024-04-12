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Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити»

12 Апреля 2024 • 16:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.10 X 12.00 2 24.00
13.04 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах с составом в преддверии матча с «Лутон Таун».

— Из-за травмированных защитников нам предстоит серьезная борьба. В такой ситуации мы не можем кому-то предоставить отдых. Родри жизненно важен для нас, вы сами это видите. Посмотрим, как разобраться с этим. Эдерсон вернулся и готов сыграть, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Завтра, 13 апреля, «Манчестер Сити» примет у себя дома «Лутон Таун» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эдерсон Мораес Родри Эрнандес ещё теги

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