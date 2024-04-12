Постекоглу рассказал, когда Ришарлисон вернётся в строй

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о состоянии нападающего команды Ришарлисона.

Бразилец получил травму колена в матче 31-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1).

— Ришарлисон пропустит игру на этой неделе из-за травмы колена. Он близок к тому, чтобы сыграть, но не в эти выходные. Гораздо важнее подготовить его к решающей части сезона, где будет много игр, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 26-летний Ришарлисон появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

13 апреля «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Ньюкаслом». Старт поединка 33-го тура АПЛ запланирован на 14:30 по мск.