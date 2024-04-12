Назван лучший тренер АПЛ по итогам марта

Стало известно, кто одержал победу в голосовании за звание лучшего тренера марта в Английской премьер-лиге.

Данная награда досталась главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле. В марте под его руководством команда обыграла «Бёрнли» (2:0) и «Эвертон» (2:1), а также сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Стоит сказать, что 41-летний Ираола опередил в голосовании Микеля Артету, Юргена Клоппа и Анге Постекоглу. Для самого Ираолы эта награда стала первой в чемпионате Англии.

На данный момент «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко после 31 сыгранного матча.