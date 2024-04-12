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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший игрок марта в АПЛ официально

12 Апреля 2024 • 14:09 Комментировать
Вест Хэм
...
Фулхэм
1 2.40 X 3.65 2 2.80
14.04 16:00

Стало известно, кто стал победителем в голосовании за звание лучшего игрока Английской премьер-лиги по итогам марта.

В этот раз награда досталась форварду «Фулхэма» Родриго Мунису. В марте 22-летний бразилец принял участие в четырех матчах чемпионата Англии, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После 32 сыгранных матчей «Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 39 набранных очков.

В воскресенье, 14 апреля, «Фулхэм» встретится на выезде с «Вест Хэмом» в рамках матча 33-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Родриго Мунис

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