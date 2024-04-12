«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника - цена 70 миллионов евро

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

В услугах бельгийского опорника заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Эвертон», в свою очередь, готов продать футболиста, если за него заплатят порядка 70 миллионов евро.

Срок трудового соглашения между 22-летним исполнителем и «ирисками» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Амаду провел 24 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.