500 миллионов на трансферы не помогли «Челси»: расходы клуба несопоставимы с результатами в АПЛ

Трансферные затраты, произведённые клубами АПЛ в текущем сезоне, оправдались далеко не у всех. Кто-то окупает своё место в турнирной таблице, а кому-то не повезло. И уж совсем неубедительно выглядит положение дел у «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о лидерах чемпионата Англии в турнирной и трансферной таблице.
«Челси» – лидер по трансферным расходам
Заметные траты, что произвёл лондонский «Челси», не дали положительных результатов. Бывший клуб Романа Абрамовича серьёзно раскошелился в прошедшие трансферные окна этого сезона. Из клубной кассы было потрачено почти полмиллиарда евро (467,80 млн евро) на обновление состава. Но вариант «будут деньги – будет и результат» не сработал. В настоящий момент лондонцы – явные аутсайдеры в своеобразной гонке бюджетов и результатов.
Менеджеры из Бирмингема
Антиподом «Челси» является «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема потратился более чем в четыре раза меньше, нежели «аристократы», а вот место в таблице занимает сразу на четыре позиции выше. По расходам (111,5 млн евро) чемпион АПЛ сезона-1981/82 расположился за пределами первой десятки. Менеджеры из Бирмингема могут записать себе нынешний сезон в серьёзные дивиденды.
В текущем сезоне всего пять клубов потратили на трансферы более 200 млн евро. Из них «Арсенал» – четвёртый по тратам (234,94 млн евро), но первый в турнирной таблице. «Манчестер Сити» вышел в «ноль». Также держат баланс земляки из «Манчестер Юнайтед» – пятые по расходам (202,3 млн евро) и 6-е место в таблице. «Тоттенхэм Хотспур» пока свои затраты (272,10 млн евро) не оправдал, но у него положение не столь критично, как у «Челси».
Статистика расходов команд в чемпионате Англии
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|1
|«Арсенал»
|4
|234,94
|2
|«Ливерпуль»
|6
|172,00
|3
|«Манчестер Сити»
|3
|259,60
|4
|«Тоттенхэм Хотспур»
|2
|272,10
|5
|«Астон Вилла»
|11
|111,50
|6
|«Манчестер Юнайтед»
|5
|202,30
|7
|«Вест Хэм Юнайтед»
|8
|144,56
|8
|«Ньюкасл Юнайтед»
|7
|153,20
|9
|«Челси»
|1
|467,80
|10
|«Брайтон энд Хоув Альбион»
|13
|109,50
Константин Лицин
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