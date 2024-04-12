500 миллионов на трансферы не помогли «Челси»: расходы клуба несопоставимы с результатами в АПЛ

Трансферные затраты, произведённые клубами АПЛ в текущем сезоне, оправдались далеко не у всех. Кто-то окупает своё место в турнирной таблице, а кому-то не повезло. И уж совсем неубедительно выглядит положение дел у «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о лидерах чемпионата Англии в турнирной и трансферной таблице.

«Челси» – лидер по трансферным расходам

Заметные траты, что произвёл лондонский «Челси», не дали положительных результатов. Бывший клуб Романа Абрамовича серьёзно раскошелился в прошедшие трансферные окна этого сезона. Из клубной кассы было потрачено почти полмиллиарда евро (467,80 млн евро) на обновление состава. Но вариант «будут деньги – будет и результат» не сработал. В настоящий момент лондонцы – явные аутсайдеры в своеобразной гонке бюджетов и результатов.

Менеджеры из Бирмингема

Антиподом «Челси» является «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема потратился более чем в четыре раза меньше, нежели «аристократы», а вот место в таблице занимает сразу на четыре позиции выше. По расходам (111,5 млн евро) чемпион АПЛ сезона-1981/82 расположился за пределами первой десятки. Менеджеры из Бирмингема могут записать себе нынешний сезон в серьёзные дивиденды.

В текущем сезоне всего пять клубов потратили на трансферы более 200 млн евро. Из них «Арсенал» – четвёртый по тратам (234,94 млн евро), но первый в турнирной таблице. «Манчестер Сити» вышел в «ноль». Также держат баланс земляки из «Манчестер Юнайтед» – пятые по расходам (202,3 млн евро) и 6-е место в таблице. «Тоттенхэм Хотспур» пока свои затраты (272,10 млн евро) не оправдал, но у него положение не столь критично, как у «Челси».

Статистика расходов команд в чемпионате Англии

Место Клуб Место по трансферным расходам Трансферные расходы, млн евро 1 «Арсенал» 4 234,94 2 «Ливерпуль» 6 172,00 3 «Манчестер Сити» 3 259,60 4 «Тоттенхэм Хотспур» 2 272,10 5 «Астон Вилла» 11 111,50 6 «Манчестер Юнайтед» 5 202,30 7 «Вест Хэм Юнайтед» 8 144,56 8 «Ньюкасл Юнайтед» 7 153,20 9 «Челси» 1 467,80 10 «Брайтон энд Хоув Альбион» 13 109,50

Константин Лицин